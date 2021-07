Dragon Ball Super, chi è più forte attualmente tra Goku e Vegeta? Parliamone

Goku e Vegeta sono due personaggi che fin dal loro primo incontro sono stati propensi a combattere. Inizialmente il principe dei saiyan era più forte del protagonista di Dragon Ball, ma col tempo - già dalla saga di Freezer - questo rapporto di potenza è cambiato. Goku è diventato sempre più forte mentre Vegeta poteva soltanto inseguire.

Saga dopo saga, il principe è riuscito soltanto a raggiungere il livello di potenza del protagonista, senza mai però superarlo. Anche in Dragon Ball Super il canovaccio si ripete: a ogni trasformazione nuova di Goku poi seguirà, dopo un po', quella di Vegeta. Con il protagonista che aveva raggiunto l'Ultra Istinto sembrava quasi finita per l'altro saiyan, ma con la saga di Granolah abbiamo visto Vegeta trasformarsi in un modo tutto nuovo. E ora chi è più forte tra Goku e Vegeta con questo Ultra Istinto?

Ovviamente per ora non ci sono dei metri di paragone chiari e precisi dato che non è mai stato confermato il moltiplicatore del livello di combattimento dell'Ultra Istinto. Di sicuro Goku in versione base è ancora un po' più forte di Vegeta, anche se non con un distacco netto. Tuttavia adesso Vegeta può contare sul potere della distruzione imparato da Beerus e se questo nuovo Ultra Istinto facesse grosso uso di questa tecnica allora il principe dei saiyan potrebbe davvero essere più forte perché più letale.

Granolah sarà sicuramente un grosso metro di paragone nei prossimi capitoli di Dragon Ball Super.