Dragon Ball Super: chi è più forte tra Goku e Vegeta?

Dragon Ball Super 74, l'ultimo capitolo del manga di Akira Toriyama, ha mostrato l'incredibile forza di Vegeta, finalmente riuscito a trasformarsi in un guerriero dalla potenza pari a quella di un Dio della Distruzione. Arrivati a questo punto della storia, dunque, la domanda sorge spontanea: al momento chi è più forte tra Goku e Vegeta?

Nelle ultime saghe di Dragon Ball entrambi i Saiyan sono cresciuti: Goku ha sbloccato l'Ultra Istinto e ha imparato a controllarlo, mentre Vegeta ha sbloccato il Super Saiyan Blue di secondo livello, finendo poi per raggiungere una nuova forma mai vista prima. Al momento molti fan ritengono che i due guerrieri siano alla pari, ma è davvero così?

In cima all'articolo potete dare un'occhiata al video pubblicato sul canale YouTube di Everyeye Plus, dove ne discutiamo nel dettaglio. Non ci sono dubbi sul fatto che in forma base Goku continui a essere leggermente superiore al suo rivale, ma la trasformazione sbloccata da Vegeta nel capitolo 74 di Dragon Ball Super potrebbe rivelarsi superiore a ogni aspettativa, visto che presenta elementi unici mai apparsi prima nella serie.

E voi cosa ne pensate? In questo momento chi è più forte tra Goku e Vegeta? Fateci sapere la vostra nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che il capitolo 75 di Dragon Ball Super uscirà il 18 agosto alle ore 17:00, sempre su MangaPlus.