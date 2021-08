Dragon Ball Super: chi è più forte tra Goku e Vegeta? La 'non' risposta di Toyotaro

Il manga di Dragon Ball Super ha finalmente concesso i riflettori anche a Vegeta che da ormai troppi capitoli era finito ai margini della narrazione. Il sensei, sotto la costante e severa supervisione di Akira Toriyama, ha infatti mostrato ai lettori l'ultima trasformazione del Principe dei Saiyan.

Il capitolo 75 di Dragon Ball Super si preannuncia sin da subito emozionante in quando andrà a scoperchiare tutte le nuove abilità apprese da Vegeta ora che è entrato in possesso del potere della distruzione. Ma quant'è diventato potente il nostro eroe ora che è ulteriormente migliorato e si è finalmente avvicinato all'eterno rivale?

L'editor di V-Jump, Victory Uchida, ha chiesto proprio a Toyotaro in una recente intervista chi sia adesso più forte tra Goku e Vegeta, domanda che ha messo in estrema difficoltà il sensei. L'editore ha così rotto l'imbarazzo della domanda consapevole che scendere ulteriormente nei dettagli della risposta avrebbe potuto scatenare uno spoiler involontario, sintomo che gli autori abbiano in mente qualcosa di interessante per i due protagonisti. Alla fine, Toyotaro si è limitato ad aggiungere che "Vegeta è diventato figo, molto figo".

Ad ogni modo, dalle parole scambiate tra i due si evince come i due personaggi siano diventati molto simili in termini di potenza anche se uno dei due, alla luce dell'imbarazzo del sensei, sembra addirittura superiore all'altro. E voi, invece, cosa ne pensate di questo botta e risposta? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.