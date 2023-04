Dragon Ball Super: chi è più forte, Jiren o Black Freezer? La situazione attuale

Gli ultimi avvenimenti nel mondo di Dragon Ball Super hanno leggermente cambiato le carte in tavola. In questo momento, il ruolo di Goku e Vegeta è quello di osservare gli eventi e di allenarsi, mentre il centro dell'attenzione è stato dirottato verso Gohan, Piccolo, Goten e Trunks, impegnati in una sfida di livello terrestre.

Concluso l'adattamento della saga di Dragon Ball Super: Super Hero sarà però necessario tornare a focalizzarsi su argomenti di portata galattica se non multiversale e, arrivando a questi livelli, sarà obbligatorio pensare ad alcuni personaggi in particolare. Nell'universo 11 rimane vigile Jiren, il guerriero mortale più forte conosciuto finora, mentre nell'universo 6 è emersa la potenza di Black Freezer, l'ultima trasformazione di Freezer.

Questi due ancora si devono affrontare, ma la potenza dell'imperatore galattico è diventata degna di nota. Chi è più forte tra Jiren e Black Freezer adesso? Non ci sono modi per valutare la situazione dei due avversari, se non usando come metro di paragone un Goku Ultra Istinto. Durante la saga del Torneo del Potere, Goku Ultra Istinto riuscì a tenere testa a Jiren, mentre il saiyan e Freezer insieme riuscirono a malapena a gettare fuori dal ring il nemico, dopo averlo stremato.

Nel finale della saga di Granolah, invece, Black Freezer ha messo KO in un sol colpo un Goku abbastanza fiaccato, quindi non può essere utilizzato come metro di paragone ideale. Tuttavia, il potere mostrato dall'alieno è abbastanza grande da far venire molti dubbi. In questo momento, Black Freezer e Jiren potrebbero equivalersi, anche se forse quest'ultimo è ancora un pelo più forte. Voi cosa ne pensate della sfida tra questi due, ci sarà una battaglia del genere in Dragon Ball Super e chi vincerebbe?