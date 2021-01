Dragon Ball Super: chi sarà il guerriero più forte dell'universo?

Il primo capitolo del nuovo arco narrativo di Dragon Ball Super ha posto le basi per i futuri allenamenti di Goku e Vegeta, per migliorare la padronanza dell'Ultra Istinto e apprendere le tecniche degli Dei della Distruzione, inoltre Granolah stesso ha mostrato un'interessante abilità, che uno di loro sia il guerriero più forte dell'universo?

Le rivelazioni di Whis e Beerus hanno infatti aperto strade a nuovi potenziamenti per i due Saiyan diventati ormai i protagonisti assoluti della serie, e vista la profezia del Pesce Oracolo, sembra che presto si rivelerà l'essere più potente dell'universo, ecco quindi una lista dei personaggi che potrebbero ricoprire questo ruolo.

Naturalmente come prima, e forse scontata, ipotesi si trova Goku capace di utilizzare alla perfezione l'Ultra Istinto, con una maggiore padronanza e probabilmente il raggiungimento di uno stadio superiore della tecnica divina tipica degli Angeli. A fare da controparte a questa ipotesi interviene ovviamente l'apprendimento da parte di Vegeta delle tecniche degli Dei della Distruzione.

Vista l'importanza del personaggio di Granolah, potrebbe essere proprio lui a rivelarsi estremamente potente, mostrando ulteriori abilità e poteri unici dei Ceruleani. Vista l'interconnessione della nuova saga con la precedente, non sorprenderebbe vedere il ritorno definitivo del promettente allievo di Goku, il giovane Ub, che ha svolto un ruolo decisivo nel colpo finale usato da Goku per sconfiggere Molo, e che in quanto reincarnazione di Majin Bu è uno degli uomini più potenti della Terra. Con il debutto di Granolah sono stati presentati anche gli Heeters, questo gruppo di criminali tra cui si trova Gas, che dall'aspetto somiglia molto a Kid Buu, e che è stato in grado di sconfiggere Granolah, mostrandosi un combattente incredibilmente capace.

Le ultime tre ipotesi sono legate al ritorno di personaggi molto importanti in passato, che ovvero Lord Freezer, che non è nuovo a inedite forme, il Super Saiyan della leggenda Broly, reso canonico dall'ultima pellicola del franchise, in seguito alla quale erano sorte speculazioni e teorie sulla sua speciale trasformazione, e infine un guerriero diventato ormai marginale, Gohan Supremo, che ha effettivamente avuto poco spazio nella serie, ma rimane uno dei migliori combattenti nonostante non sfrutti a suo vantaggio le trasformazioni in Super Saiyan.

E voi cosa ne pensate? Chi sarà secondo voi il miglior guerriero dell'universo?