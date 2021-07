Dragon Ball Super, chi è il Guerriero Z più forte dopo Goku e Vegeta adesso?

Durante Dragon Ball e Dragon Ball Z, Goku si è fatto accompagnare da tanti personaggi. Anche se ha affrontato gli avversari principali praticamente da solo, ha potuto contare su tanti amici potentissimi. In Dragon Ball Super però questo elemento di affiancamento è andato a scemare, portando soltanto Goku e Vegeta alle battute finali degli scontri.

Tutti i guerrieri Z rimangono però temibili, ma chi è il più forte dopo Goku e Vegeta in Dragon Ball Super? Analizziamo le ultime saghe per capirlo.

Con la saga di Molo abbiamo rivisto in azione il gruppo con i suoi esponenti più forti: Son Gohan, Tenshinhan, Yamcha, Piccolo, Muten, Crilin, C17 e C18, Majin Bu e addirittura Ub, anche se quest'ultimo ha fatto soltanto una brevissima apparizione. All'appello mancano solo gli ormai bistrattati Goten e Trunks, Jiaozi e Yajirobei.

Tra questi, tutti hanno combattuto bene, ma chi si è dimostrato il più forte è indubbiamente Gohan. Il figlio di Goku ha un livello di potenza sensazionale e, pur non essendo abbastanza forte per competere con i nemici finali degli archi narrativi, ha il suo da dire. Al momento non ci sono altri pretendenti al ruolo di terzo guerriero Z più forte, dato che Majin Bu ha una forza praticamente bloccata, mentre Ub, Goten e Trunks dovrebbero crescere tantissimo e in breve tempo.