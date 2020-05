Dragon Ball Super: ecco chi sono i salvatori dell'ultimo minuto nel capitolo 60

Il beffardo Molo ha ormai in pugno la Terra. Non basta l'intervento dei Guerrieri Z per far fronte alla minaccia del nemico. Infatti uno dopo l'altro sono costretti ad affrontare diverse difficoltà fino all'arrivo di Goku che riesce a salvare la situazione. Ma adesso chi è che riuscirà a salvare il protagonista in difficoltà in Dragon Ball Super?

Dopo l'inizio del combattimento nel capitolo 59 di Dragon Ball Super dove Goku ha mostrato il punto a cui è arrivato con l'Ultra Istinto, abbiamo dovuto osservare la debacle del protagonista. Goku ha commesso un errore nella valutazione delle proprie forze e ciò gli sta costando caro in questa battaglia, dato che è rimasto a subire i colpi di Molo senza poter ribattere.

Solo con C17 e C18, i due gemelli androidi intervenuti insieme, Goku ha potuto rifiatare per un istante. Il problema è che i due gemelli non sono neanche lontanamente in grado di affrontare Molo che incassa i loro colpi senza alcun problema. Anche loro quindi si trovano in difficoltà ed è a quel punto che arriva il terzo salvatore: Vegeta.

Sembra proprio che il principe dei saiyan sarà il vero eroe di questo arco narrativo di Dragon Ball Super come non lo è mai stato prima d'ora. Vegeta potrebbe infatti sfoderare la tecnica che metterà al tappeto Molo.