Dragon Ball Super: chi sconfiggerà Beerus? Confronto con il Dio della Distruzione

I recenti avvenimenti della serie manga hanno smosso i livelli di potere di Dragon Ball Super. Nell'ultimo arco narrativo, uno dopo l'altro, sono apparsi diversi protagonisti conosciuti come i più forti dell'universo. Ma esiste qualcuno in grado di sconfiggere Beerus?

Beerus è uno dei personaggi più forti mai introdotti nell'opera e la sua straordinaria potenza è temuta da chiunque lo conosca. Quando fece il suo esordio, il Dio della Distruzione sconfisse in pochi istanti tutti i Guerrieri Z, compreso Goku Super Saiyan 3, allora la sua trasformazione più forte. Persino contro Goku Super Saiyan God, Beerus non ha usato tutta la sua potenza, manifestando in quel modo la sua superiorità. Ma oltre Lord Zeno, esiste attualmente qualcuno in grado di batterlo?

Nel corso della serie manga, Beerus ha dimostrato di essere forse il più abile Dio della Distruzione tra quelli presenti nei 12 Universi. Capace di disintegrare interi pianeti con un semplice schiocco delle mani, possiede forza, velocità e riflessi superiori a chiunque.

Tuttavia, il più recente arco narrativo del manga ha introdotto numerosi guerrieri piuttosto abili. Questi, che attraverso le Sfere del Drago sono diventati i più forti dell'Universo, hanno qualche chance contro Beerus?

Gas e Granolah non erano ancora in grado di sfruttare appieno i loro poteri, e per questo in un eventuale combattimento uno contro uno con Beerus non avrebbero avuto scampo e sarebbero stati disintegrati in breve tempo. Bisogna poi tenere in conto Black Freezer, che in pochi colpi ha dimostrato di essere più forte di Goku e Vegeta. Come se la caverebbe contro Beerus?

Tra i Guerrieri Z dell'Universo 7, gli unici in grado di opporsi a Beerus sarebbero Broly, che si sta allenando per controllare la sua rabbia onnipotente, Vegeta, che però deve ancora imparare a sfruttare al meglio l'Ultra Ego, e Goku, che sta facendo i conti con l'apprendimento dell'Ultra Istinto. Beerus non è ancora in grado di sfruttare al 100% l'Ultra Istinto e contro questo trio di combattenti sarebbe in grande difficoltà. Attualmente, però, in un confronto singolo il Dio della Distruzione è ancora superiore. Beerus potrebbe essere il villain finale di Dragon Ball Super, e prima o poi Goku dovrà confrontarsi con lui. Al momento, solamente Gogeta o Vegeth sarebbero in grado di affrontare Beerus.