Dragon Ball Super: chi sarà a sconfiggere Gas nei prossimi capitoli?

All'inizio era Goku e Vegeta contro Granolah, con i due saiyan e il cereleano che hanno dato battaglia sul pianeta Cereal. Poi Dragon Ball Super ha deciso di cambiare completamente le carte in tavola facendo abbandonare a Granolah la voglia di vendetta verso i due protagonisti, concentrandosi invece sugli Heeter, su Gas in particolare.

Il piccoletto, che prima era già il membro più forte della famiglia Heeter, è riuscito a diventare ancora più forte grazie al desiderio espresso da Elec a Toronbo. Ora è lui il guerriero più forte della galassia ed è stato affrontato da Granolah in primis, poi per breve tempo anche da Goku e Vegeta, sfiniti. Goku è riuscito ad allontanarlo e a guadagnare tempo.

Ora quindi Goku e Vegeta hanno attivato le trasformazioni divine e hanno dato battaglia con Gas, affrontandolo contemporaneamente e non più separatamente. Ma basteranno loro? Il potere dell'Heeter sembra infatti superiore. Chi sconfiggerà Gas in Dragon Ball Super? Inizialmente sembrava che fosse Granolah il predestinato, ma questa possibilità si è ridotta enormemente dopo il flashback di Bardack che ha incitato i due saiyan a tornare a combattere al massimo delle loro forze.

Il capitolo 85 di Dragon Ball Super farà capire quale strada è stata scelta da Toyotaro. Al momento, è possibile che Granolah arrivi a supportare Goku e Vegeta, con tutti e tre che inizieranno a combattere contro Gas. Oppure il cereleano servirà per dare tempo e spazio ai due saiyan in vista di una fusione in Gogeta, che si libererà dell'avversario una volta per tutte.

Chi pensate che sconfiggerà Gas Heeter? L'appuntamento con Dragon Ball Super è fissato al prossimo mese.