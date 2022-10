Dragon Ball Super: chi ha sconfitto Black Goku? La fine dell'antagonista

Nel corso della Saga di Trunks del Futuro di Dragon Ball Super facciamo la conoscenza di Zamasu, apprendista Kaioshin candidato a sostituire il Kaioshin dell’Universo 10. Costui, irritato da Goku e rancoroso nei confronti della violenza umana, decise di estirpare gli esseri viventi attraverso un piano folle e complesso.

Per realizzare il suo piano “zero umani”, attraverso le Super Sfere del Drago Zamasu della linea temporale del presente prima prende il controllo del corpo di Goku, diventando Black Goku, e poi in seguito con gli orecchini Potara sottratti al Kaioshin Gowasu si fonde con Zamasu del Futuro. Così facendo, nasce Zamasu Fuso uno dei personaggi più potenti di tutta l’opera. Ma chi ha sconfitto Black Goku?

Nonostante il loro Super Saiyan Blue, né Goku né Vegeta riescono minimamente a impensierire Zamasu Fuso. Tuttavia, questa fusione rivela l’unico lato debole dell’antagonista. Mentre il corpo di Zamasu Fuso è immortale, in quanto dio, quello di Black Goku non lo è, essendo mortale. Dunque, le due metà entrano in conflitto in Zamasu Fuso, che a fronte di ingenti danni potrebbe anche morire.

Scoperto ciò, anche Goku e Vegeta indossano i Potara, unendosi in Vegeth, che con il Super Saiyan Blue riesce a combattere ad armi pari con l’avversario. Tuttavia, non sarà Vegeth a uccidere Zamasu Fuso, poiché la fusione tra Goku e Vegeta esaurisce totalmente la sua energia prima che scada l’ora di tempo. Qui vi lasciamo a un confronto tra le fusioni Potara di Dragon Ball Super.

A quel punto è Trunks del Futuro a prendere le redini del combattimento, riuscendo a trafiggere Zamasu Fuso in pieno petto. Tuttavia, anche in questo caso l’antagonista non muore realmente, e anzi torna più forte e malintenzionato che mai.

È solamente un colpo di genio di Goku a salvare la tragica situazione. Richiamando a sé Zeno del Futuro, chiede alla divinità più potente di tutto il multiverso di estirpare quella minaccia per sempre. È dunque Zeno del Futuro a uccidere Zamasu Fuso. Vi salutiamo lasciandovi a una bella fanart di Black Goku Super Saiyan Rosé.