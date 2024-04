Dragon Ball Super, ma alla fine chi l'ha spuntata nella Battle Royale del capitolo 103?

Anche se in Dragon Ball Super 103 c'è stata una sfida tra bestie, il capitolo ha coinvolto tutti i Saiyan dell'Universo 7 in un'entusiasmante rissa. Chi ha avuto la meglio? Ne parliamo con spoiler nelle prossime righe!

Innanzitutto, c'è stato un primo duello che ha visto Gohan contrapporsi a Goten e Trunks. La vittoria del figlio maggiore di Goku è stata schiacciante e ciò ha dimostrato che i due Saiyan più giovani hanno ancora molta strada da fare per rivaleggiare con avversari di un certo spessore.

Il livello della contesa si è alzato con lo scontro tra Gohan e Goku che ha messo in luce le qualità offensive del Beast e dell'Ultra Istinto. Il parallelismo con l'allenamento nella Stanza dello Spirito e del Tempo è immediato e, proprio come allora, Goku ha compreso, una volta di più, che il potenziale di Gohan è superiore al suo. Per questo motivo, si è arreso a metà combattimento per lasciare spazio a Broly.

Pur essendo evidentemente inferiore a Gohan, Broly è riuscito a dire la sua, padroneggiando la propria trasformazione in Super Saiyan senza lasciarsi andare ad una furia omicida. Ad ogni modo, Broly non utilizza mai il Berserker in questa battaglia e non sappiamo come sarebbe andata se il Beast e il Super Saiyan Leggendario si fossero colpiti a piena potenza.

Eppure, l'immagine che chiude questa sorta di battle-royale mostra tutti i Saiyan stesi per terra esausti, con la sola eccezione di Broly, seduto. È un indizio sul vincitore?

Bisogna comunque sottolineare che Gohan ha combattuto consecutivamente contro diversi avversari, quindi è naturale che fosse così stanco.

In attesa di scoprire come si evolverà il manga nel capitolo 104, segnaliamo che Dragon Ball Super ha recentemente corretto una svista clamorosa.

