Dragon Ball Super: chi è il Super Saiyan più forte di tutti i tempi?

Se nella Saga di Freezer di Dragon Ball Z il Super Saiyan veniva considerato come qualcosa di unico, una trasformazione che solamente un solo guerriero raggiungeva in migliaia di anni, in Dragon Ball Super sono numerosissimi i Super Saiyan presenti. Ma chi è il Super Saiyan più forte di tutti i tempi in Dragon Ball?

Il Super Saiyan rappresentava l'apice della forza di Dragon Ball Z, la rappresentazione di un guerriero invincibile e in grado di sconfiggere chiunque si trovasse sulla sua strada. Questo almeno fino a quando Trunks del Futuro non dimostrò che questa forma poteva essere raggiunta anche da altri Saiyan, e non solo da Goku. I Saiyan di Dragon Ball potranno anche essere stupidi, ma quando si tratta di combattere non c'è storia.

Nella Saga di Cell scopriamo poi l'esistenza di uno stadio molto più potente del Super Saiyan, ossia il Super Saiyan Dai San-Dankai utilizzato da Trunks. Questa forma, che gonfia i muscoli dell'utilizzatore e che potenzia la forza combattiva, pecca tuttavia in velocità, tanto da risultare inutilizzabile.

È Gohan il primo a migliorare il Super Saiyan abbattendo il limite di questa forma. La morte dell'Androide 16 portò il figlio di Goku verso il Super Saiyan 2, un secondo livello contraddistinto da scariche statiche nell'aura.

Successivamente, con il Super Saiyan 3 e poi ancora con il Super Saiyan God è Goku a dimostrarsi il Saiyan più potente di tutti i tempi. Quando però viene rivelato il Super Saiyan God Super Saiyan è il principe a prendersi il trono. Esclusi Broly e il misterioso Yamoshi, è il Super Saiyan Blue Evo di Vegeta a essere il Super Saiyan canonico più forte di tutti i tempi in Dragon Ball. Vegeta diventerà più forte di Goku in Dragon Ball Super?