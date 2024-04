Dragon Ball Super: chi è Zalama? Tutto ciò che sappiamo sul creatore delle Super Sfere

Sui fenomeni fondativi del multiverso di Dragon Ball, Toriyama non ha mai posto realmente l'accento, motivo per cui la sua genesi, così come le divinità che hanno contribuito a modellarlo, sono avvolte in un alone di mistero. E tra queste figura indubbiamente Zalama, dal quale potrebbero anche ramificarsi i prossimi intrecci del manga di Super.

Seppure l'essere divino non abbia mai mostrato il proprio volto nel corso delle varie serie del franchise, è pur vero che il personaggio ha esercitato un'influenza cardine sulla costituzione dell'universo dei saiyan, e delle strutture iconografiche che lo compongono. Come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo come in Dragon Ball sono cambiate le Sfere del Drago, sappiamo infatti che Zalama è il creatore assoluto delle Super Sfere del Drago, introdotte per la prima volta durante il ciclo di episodi di Super. Ma per quanto tale personaggio – la cui derivazione potrebbe essere sia divina che “demoniaca” - non abbia ancora mostrato la reale identità che lo contraddistingue, è possibile avanzare alcune ipotesi sulla sua figura, a partire proprio dalle (scarse) indicazioni che il racconto ci ha offerto in merito al fantomatico progenitore.

Dal momento che le sfere di Namek sono state generate dalla rimodulazione delle Super Sfere del Drago, è lecito pensare – ma si tratta, naturalmente, di una mera congettura – che le radici di Zalama si intreccino con quelle dei namecciani. Del resto, come abbiamo visto nell'articolo in cui analizziamo tutte le forme di Piccolo in Dragon Ball, le origini di colui che lo ha generato – cioè il diabolico padre/progenitore – sono da individuare nella scorporazione/unione di due namecciani primitivi: una cornice genealogica a cui l'essere divino potrebbe potenzialmente appartenere. Soprattutto se consideriamo la capacità, tipica degli abitanti (attuali e passati) di Namek, di generare manufatti o strumenti esoterici - come, appunto, le Sfere – ravvisabile nelle stesse abilità che contraddistinguono questo loro ipotetico avo.

Secondo alcuni, poi, non solo Zalama sarebbe da considerare un antenato degli omologhi di Piccolo, ma potrebbe equipararsi ad una sorta di commistione tra namecciani e draghi divini. D'altronde il fantomatico personaggio viene spesso nominato con il termine “Ryujin”, in un chiaro riferimento al “drago divino” della mitologia giapponese. Una connessione, questa, che potrebbe essere ulteriormente avallata anche dalla natura stessa delle Sfere a cui ha dato vita: nelle quali, come sappiamo, alberga Super Shenron, il progenitore delle restanti figure dragonesche osservate nel corso delle varie serie di Dragon Ball.

Un altro fattore che alluderebbe alla derivazione namecciana è da ritrovare anche nella necessità di Zalama di diffondere le Super Sfere del Drago lungo tutti i segmenti dell'Universo 6 e 7. E anche nel caso in cui non provenisse dal pianeta Namek, il fatto che tali manufatti si trovino solamente in queste specifiche sezioni del multiverso, ci lascia pensare che l'essere divino sia originario di uno dei due universi in questione. Non è un caso, poi, che l'unico personaggio ad avere informazioni su Zalama sia proprio Zuno, l'essere onnisciente (presente anche lui nell'Universo 7) che dispone di qualsiasi conoscenza sui mondi in cui si muove la storia di Dragon Ball.

Inoltre, dal momento che Zalama è stato più volte citato – anche se non mostrato – nel corso del manga-sequel, non è improbabile ritenere che nel prosieguo del racconto il creatore delle Super Sfere del Drago non solo si riveli ai saiyan, ma che possa assumere un ruolo primario per le loro ultime evoluzioni. E chissà se non sarà proprio questo fantomatico essere a fungere da arbitro finale del conflitto tra i Guerrieri Z e il villain conclusivo (riconducibile, forse, a Black Freezer) su cui culmineranno gli intrecci di Dragon Ball Super.

