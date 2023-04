Dragon Ball Super: e se Chichi diventasse come Gohan Beast? Una fanart particolare

Goku e Vegeta hanno ricevuto le loro trasformazioni all'apparenza definitive, anche se migliorabili, in Dragon Ball Super, con gli ultimi archi narrativi. L'Ultra Istinto e l'Ultra Ego sono già diventate iconiche, rappresentanti delle caratteristiche del personaggio che le usa. Con Dragon Ball Super: Super Hero sono arrivate altre trasformazioni.

Recentemente, nel manga disegnato da Toyotaro è stato iniziato proprio l'arco relativo al film, con Dragon Ball Super 92 che ha portato alla scoperta del covo degli androidi e del loro obiettivo, con il Red Ribbon di nuovo in marcia. Tra pochi mesi, quindi, sarà il turno di Orange Piccolo, ma come è ben noto anche Gohan riceverà una nuova trasformazione. Nascerà infatti Gohan Beast, una versione del giovane saiyan con i capelli bianchi che ricorda molto il vecchio Super Saiyan 2 di quando era adolescente.

Quindi anche Gohan riceverà la sua trasformazione con i capelli bianchi, dopo l'Ultra Istinto del padre. E se anche un altro membro della famiglia raggiungesse questo stato? Da questo è partito l'illustratore coreano Horang: il fan di Dragon Ball ha deciso di proporre una versione di Chichi come Gohan Beast in una fan art. Ripescando il suo vestito da combattente, che usò nel torneo Tenkaichi durante il quale strappò la promessa di matrimonio a Goku, la donna si mostra con i capelli bianchi legati e gli occhi rossi.

Dopotutto, probabilmente è lei l'unica che può mettere KO molto facilmente sia Goku che Gohan, un compito arduo per quasi tutti gli esseri che vivono nell'universo 7. Sicuramente Chichi Beast non apparirà mai nel manga, quindi questa fan art che ha riscosso un buon successo potrebbe essere l'unica chance di vederla in azione.