Dragon Ball Super: Chichi torna a combattere in questo artwork realizzato da un fan

Chichi fece il suo debutto durante la prima serie di Dragon Ball, dove, ancora bambina, chiese a Goku di sposarla in futuro. Ignaro di cosa fosse il matrimonio, il protagonista accettò e durante il 23° Torneo Tenkaichi fu costretto a mantenere la promessa fatta anni primi. Divenuta madre di famiglia, Chichi torna a combattere in questa fanart.

Sebbene non combatta ormai da diverso tempo e suo marito e i suoi due figli abbiano raggiunto un livello combattivo inimmaginabile, quando Chichi si arrabbia è meglio restarle alla larga. Su Twitter, l'utente Enonami ha condiviso un suo lavoro in cui la figlia dello Stregone del Toro torna a praticare le arti marziali come faceva nel fiore degli anni.



L'illustrazione pubblicata dall'artista vede Chichi in posa da combattimento mentre indossa lo stesso vestito che ha sfoggiato durante il 23° Torneo Mondiale di Arti Marziali. In Dragon Ball Super difficilmente la vedremo mai tornare a combattere, dato che i protagonisti sono ormai arrivati a competere con dei e angeli.



Nonostante sia spaventosa durante i suoi attacchi d'ira, Chichi non potrebbe reggere il confronto nemmeno con gli altri Combattenti Z, i quali si sono allenati duramente per non sfigurare dinanzi ai Saiyan. E voi cosa ne pensate di questo artwork fanmade? Vi piacerebbe vedere un incontro di sparring tra Goku e sua moglie? Una nuova visual ufficiale di Dragon Ball Super annuncia un evento imminente. Toei ha chiesto ai fan di eleggere il miglior combattimento di Dragon Ball Super.