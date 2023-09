Dragon Ball Super: cinque personaggi che dovrebbero tornare dal Torneo del Potere

Con l'anime di Dragon Ball Super, il franchise è entrato in una nuova epoca. Il mondo delle sette sfere di Akira Toriyama si è aggiornato negli anni '10 con la presentazione di nuove saghe ambientate tra la fine della saga di Majin Bu e gli ultimi capitoli del manga. Dopo l'introduzione di Beerus e il ritorno di Freezer, inizia qualcosa di nuovo.

L'anime di Dragon Ball Super si conclude con la saga del Torneo del Potere, momento che ha portato a conoscere molto meglio gli altri universi della serie, introducendo tanti personaggi davvero potenti e che hanno messo a dura prova i protagonisti. Quali sono i personaggi che dovrebbero tornare in Dragon Ball Super? Ecco tutti coloro che sono stati introdotti in questa saga e meriterebbero più spazio in futuro.

Si pensa immediatamente a Jiren , e infatti è un personaggio che può dire tante cose, in particolar modo per il suo legame con uno degli universi più potenti esistenti. Può essere sia un potente alleato, viste le sue ambizioni di giustizia, che un avversario da sconfiggere ancora una volta;

, e infatti è un personaggio che può dire tante cose, in particolar modo per il suo legame con uno degli universi più potenti esistenti. Può essere sia un potente alleato, viste le sue ambizioni di giustizia, che un avversario da sconfiggere ancora una volta; Sempre dall'universo 11, è più tendente alla malvagità Top , il pericoloso e ambizioso personaggio che potrebbe diventare un Dio della Distruzione. Anche se membro dei Pride Trooper, la presenza di Top e il suo potenziale potrebbero portare evoluzioni anche nel percorso di Vegeta;

, il pericoloso e ambizioso personaggio che potrebbe diventare un Dio della Distruzione. Anche se membro dei Pride Trooper, la presenza di Top e il suo potenziale potrebbero portare evoluzioni anche nel percorso di Vegeta; Jimizu è uno yardrattiano dell'universo 2 e, come la controparte della razza già conosciuta, ha in dote numerose tecniche che potrebbero variare i combattimenti di Dragon Ball Super;

e, come la controparte della razza già conosciuta, ha in dote numerose tecniche che potrebbero variare i combattimenti di Dragon Ball Super; Non possono infine mancare Cale e Kaulifla, proposte insieme, essendo le due uniche saiyan donna e, in generale, le due combattenti femminili più forti della serie.

Chissà che, dopo l'adattamento di Super Hero, il manga di Dragon Ball Super non entri in una nuova saga con un approfondimento del Multiverso e di questi personaggi.