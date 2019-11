Dragon Ball Super ha citato My Hero Academia nell'ultimo capitolo?

L'ultimo arco narrativo del manga di Dragon Ball Super si è contraddistinto per dei toni seriosi e generalmente drammatici, in seguito alle azioni di Moro che hanno distrutto il pianeta di Neo Namek sterminandone tutti gli abitanti. L'ultimo capitolo però, ha smorzato un po'la tensione, e potrebbe aver citato uno dei manga più famosi di Jump.

Grazie al personaggio di Jaco, infatti, Toyotaro può giostrare le atmosfere del suo manga spezzando la tensione con degli interventi estemporanei tipici dell'umorismo giapponese. Tra le pagine del capitolo, il personaggio si lascia andare a un'affermazione piuttosto ambigua, dice infatti di aver concesso due mesi in più a Goku e Vegeta per allenarsi prima che Moro si presenti con il suo esercito.

Il motivo? Non potrebbe morire "prima dell'uscita di quel lungometraggio animato, il prossimo mese".

La battuta di Jaco coincide con l'arrivo nei cinema giapponesi, nel mese di Dicembre, del prossimo film di My Hero Academia - Heroes Rising. L'uscita della pellicola è fissata per il 20 del mese, e dal momento che la considerazione di Jaco collima con la data del film non ci sorprenderebbe se fosse una vera e propria citazione promozionale a uno dei manga più forti nel panorama attuale di Shonen Jump.

Il riferimento tuttavia, dovrebbe essere indirizzato solamente al pubblico giapponese, visto che la pubblicazione del film al di fuori del Sol Levante non è stata ancora diramata, ma dato il successo del precedente Two Heroes siamo sicuri che non ci vorrà molto prima di ricevere novità a riguardo.

Nel capitolo 54 di Dragon Ball Super sono emersi dettagli riguardo alle origini di Merus. Il capitolo in questione ha visto anche la partecipazione attiva di Gohah, il quale ha ingaggiato una battaglia intensa con 73.