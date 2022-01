Dragon Ball Super: quella citazione di Goku contro Molo che non tutti hanno colto

Goku non è cambiato poi così tanto, forse troppo poco dal momento che in Dragon Ball Super il noto protagonista ha compiuto gli stessi errori del passato. Nonostante ciò, Toyotaro ha compensato la mancanza di una caratterizzazione soddisfacente con alcune citazioni che solo in pochi hanno effettivamente notato.

In uno degli ultimi capitoli proprio l'autore aveva omaggiato una storica scena del passato per dare modo ai lettori di comprendere meglio i sentimenti di Vegeta in quella particolare situazione. Ma non è stata l'unica occasione nel quale Toyotaro ha preso in prestito un momento del passato per enfatizzare il presente, proprio come quanto accaduto tra Goku e Molo nelle fasi finali del loro combattimento.

Grazie a Merus, infatti, Goku è riuscito ad apprendere quale fosse l'ultima fase del suo allenamento e riuscire così ad addomesticare l'Ultra Istinto Perfetto. Il protagonista, in quell'occasione, decide di rinunciare alle sue origini saiyan per combattere nuovamente come un terrestre, ripercorrendo quella scena che, tanti anni prima, lo vide scontrarsi contro Vegeta. Nella stessa identica posa, con i resti di una cicatrice sul petto, Goku si libera della tuta pronto a dare il tutto per tutto un'ultima volta.

E voi, invece, avevate riscontrato questa citazione durante la saga di Molo? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.