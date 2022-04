Dragon Ball Super: il clamoroso Ultra Ego di Vegeta nella figure di DMS Studio

L'Ultra Ego di Vegeta, il nuovo power-up del Principe dei Saiyan in Dragon Ball Super, cela molteplici margini di miglioramento. Il noto anti-eroe, infatti, ha finalmente raggiunto il livello del rivale e, tramite i poteri di un dio della distruzione, aspira persino a superarlo.

Dovremo attendere ancora diverse settimane prima di scoprire il capitolo 84 di Dragon Ball Super che dovrebbe riportare la narrazione al presente e mostrarci finalmente le reazioni di Goku ai ricordi del padre. Ad ogni modo, la Saga del Sopravvissuto Granolah, ormai prossima alla fine, è stata fondamentale per permettere ai lettori di empatizzare ulteriormente con il grande cambiamento di Vegeta a cui Toyotaro e Toriyama hanno puntato i riflettori in questo seguito.

E proprio al Principe dei Saiyan una nota compagnia, DMS Studio, ha voluto dedicare un modellino in scala originale, lo stesso che potete apprezzare in calce alla notizia. La figure è disponibile in due varianti, in scala 1/4 e 1/6, proposto al pubblico rispettivamente al costo di 580 e 390 euro, con tanto di tre differenti busti che ritraggono il personaggio in Ultra Ego, Super Saiyan Blue e SSJ Blue Evoluto. La consegna si farà però attendere dal momento che la spedizione è prevista tra le fine del 2022 e l'inizio del 2023.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa figure, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.