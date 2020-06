Dragon Ball Super: una collezione 2020 porterà le scarpe dedicate a Goku, Beerus e altri

Il mondo di Dragon Ball è particolarmente famoso e negli anni abbiamo visto nascere diverso merchandising dedicato. E non solo in Giappone, ma anche ad esempio in Italia dove per certi periodi i bambini andavano a scuola con portapastelli o zainetti dedicati a Goku e compagni. Anche oggi questa produzione continua con Dragon Ball Super.

L'anime di Dragon Ball Super ha aggiunto diversi personaggi alla saga di Toriyama, oppure ha modificato e aggiornato quelli già esistenti. Per questo continua la produzione di prodotti con il volto di Goku e in Giappone questi gadget continuano ad andare forte. Per questo è stata confermata una nuova partnership tra Dragon Ball Super e Anta, una marca di scarpe che presenterà una nuova collezione 2020.

Come scoperto da Ken Xyro, che ha riportato tutte le immagini di queste nuove sneaker sul suo account Twitter, ci saranno quattro personaggi di Dragon Ball Super che riceveranno le proprie scarpe dedicate. Il primo è naturalmente Goku, seguito poi da Trunks del Futuro, Piccolo e il Dio della Distruzione Beerus. In fondo alla notizia potete osservare i tweet con le foto in questione e ammirare colorazione e dettagli scelti per ogni personaggio.

Anche le action figures di Banpresto a tema Dragon Ball Super continuano la produzione, mentre i fan si interrogano su un problema di Trunks del Futuro.