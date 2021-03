Dragon Ball Super: il colpo di scena dell'ultimo capitolo anticipa un grande scontro

L'arco narrativo dedicato al sopravvissuto Granolah ha introdotto molte e interessanti novità nella serie di Dragon Ball Super, considerando soprattutto il drammatico passato del suo popolo, sterminato dalle terribili azioni di Freezer e dei Saiyan, e per ottenere la sua vendetta è stato disposto a sacrificare moltissimi anni della sua vita.

Nonostante infatti abbia chiesto al Drago delle sfere create da Monaito di diventare il guerriero più potente dell'universo, Granolah ha dovuto scendere a compromessi, accettando di avere solo 3 anni di vita residua pur di ottenere il potere desiderato e riuscire così ad attuare il suo piano, andando a chiedere agli Heeters la posizione di Freezer.

Venuti a conoscenza del destino di Granolah, questi decidono di accelerare in qualche modo i tempi, architettando di mandarlo contro i due abili Saiyan che sono riusciti a sconfiggere lo stregone Molo, le cui identità sono state recuperate grazie ai dati contenuti nella memoria dell'androide OG-73I. L'ultima tavola del capitolo 70 ha sottolineato come presto il destino dei due protagonisti e Granolah li porterà ad uno scontro diretto.

Attualmente Goku e Vegeta sono impegnati a perfezionare le loro tecniche con Whis e Beerus, ma la battaglia potrebbe essere molto vicina, e rappresenterà l'occasione perfetta di Granolah per dimostrare di essere a tutti gli effetti il più forte. Ricordiamo che il capitolo 70 è stato riassunto in un video animato, e vi lasciamo alla preview del capitolo 71, previsto per il 20 aprile.