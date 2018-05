Dragon Ball Super: com'è nata l'idea per il nuovo film di animazione?

Dal web continuano a emergere ogni giorno sempre più informazioni e retroscena su Dragon Ball Super Movie, il nuovo film di animazione del franchise di Akira Toriyama. Questa volta parliamo di com'è nata l'idea che ha portato allo script originale.

Come sempre le informazioni arrivano dalle traduzioni che emergono dall'intervista ad Akio Iyoku, il quale questa volta ci parla del processo che ha portato alla nascita dell'idea dietro la storia e la produzione del film di Dragon Ball Super.

Innanzitutto, l'editor in chief di Shueisha ha dichiarato che gran parte del brainstorming per il film è avvenuto via mail, giacché si incontrava con Toriyama e i vertici della Toei Animation solo ogni 2 mesi. Il progetto è nato nel 2017 quando The Dragon Room - il gruppo operativo dedicato al franchise di Dragon Ball della Toei - presentò i piani per una nuova pellicola ad Akira Toriyama.

Le idee iniziali furono scartate dal sensei, ma gli diedero dei nuovi spunti per creare qualcosa di suo pugno: quando, infine, il creatore del franchise decise che il film sarebbe stato sui Saiyan il progetto è andato in lavorazione, con le prime bozze realizzate da Toriyama nel maggio del 2017. Il sensei era preoccupato che il film fosse troppo breve, così l'ha espanso notevolmente, e pare che al momento la Toei stia cercando di ridimensionarlo per non confezionare un prodotto di eccessiva lunghezza - e infatti, recentemente, si parla di una possibile durata di almeno un paio d'ore.

Toriyama infine realizzò almeno una ventina di bozzetti e almeno un nuovo pianeta: queste informazioni sono già state rivelate qualche tempo fa sempre da Iyoku, che per l'occasione ha parlato anche dell'ambientazione del film tra passato e presente.

Dragon Ball Super Movie uscirà il 14 dicembre 2018.