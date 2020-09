Dragon Ball Super: il combattimento tra Goku e Molo è un omaggio a Broly?

Nonostante il manga di Dragon Ball Super abbia saltato a piè pari gli eventi accaduti in Dragon Ball Super: Broly, il franchise non intende dimenticare la pellicola. Nel nuovo capitolo dell'arco narrativo di Molo, Goku omaggia il suo vecchio rivale utilizzando una particolare tecnica.

Dall'ultima pellicola, Goku è stato protagonista di una crescita sorprendente e inaspettata. Dopo la triste scomparsa di Merus, il Saiyan ha trovato nuove motivazioni ed è stato finalmente in grado di apprendere i segreti dell'Ultra Istinto. Con la forma perfetta di questa tecnica, ora Molo non è più così implacabile come prima.

Nel capitolo 64 di Dragon Ball Super, il combattimento tra i due sembra quasi un tributo al'ultimo film del franchise. Mentre Goku si mantiene sulla difensiva, Molo si scaglia ferocemente sull'avversario, esattamente come fece Broly. È in quel momento che il Saiyan adotta una vecchia strategia. E non parliamo dell'imitazione di Neo di Matrix vista in Dagon Ball Super.

Goku concentra tutto il suo Ki e tende le mani per fermare Molo a metà corsa. Questa tecnica è stata utilizzata in Dragon Ball Super: Broly per bloccare per un breve periodo il rivale e potergli parlare con calma. In questo caso, però, Goku non intende perdonare l'anziano stregone e prosegue l'azione con un attacco devastante.



Questa scena indica il rispetto che Goku prova nei confronti di Broly, nonché l'odio e il risentimento per Molo. Con l'Ultra Istinto Perfetto come andrebbe lo scontro tra i due Saiyan? Goku è ora molto più forte e il manga di Dragon Ball Super potrebbe proseguire in maniera inaspettata.