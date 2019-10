Dragon Ball Super, il combattimento di Piccolo e l'arrivo di Gohan!

L'atteso capitolo 53 di Dragon Ball Super ha finalmente evidenziato gli allenamenti di Goku e Vegeta, alle prese con nuove difficoltà per affinare le proprie tecniche e fronteggiare Moro a pari livello. Tuttavia, questo mese, il manga ha dedicato un'interessante parentesi a uno dei personaggi che è stato fin troppo ai margini, Piccolo.

Mentre sul Pianeta Yardrat Vegeta è alle prese con le prime difficoltà, sulla Terra le cose non sembrano andare molto meglio. Gli scagnozzi dello stregone, infatti, si sono recati sulla superficie terrestre per testare le risorse del Pianeta, ma sono stati intercettati da Piccolo che ha percepito l'imminente minaccia. Da quel momento, il namecciano ha dovuto fronteggiare un nuovo potente rivale, l'androide 73.

Il nemico, che è in grado di assorbire le energie e le abilità di chiunque afferri il collo, ha messo alle strette Piccolo grazie alle sue stesse tecniche, nonostante il figlio di Al Satan si sia più volte allenato in passato contro sé stesso. Proprio come gli altri androidi che conosciamo, il cyborg n°73 non ha limiti alle riserve di energia e, pertanto, risulta impossibile al nostro eroe resistere per i 30 minuti richiesti. Ma proprio quando il namecciano pare spacciato, nonostante una strenua resistenza degna del miglior combattimento del personaggio fino ad ora, arriva ad aiutarlo una vecchia conoscenza, Son Gohan.

E voi, invece, cosa ne pensate del combattimento di Piccolo? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.