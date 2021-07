Dragon Ball Super: come potrebbe apparire Vegeta con il Super Saiyan Purple?

Si sta avvicinando quel periodo del mese in cui le attenzioni rivolte a Dragon Ball Super aumentano senza sosta, motivate soprattutto dai primi spoiler ufficiali del nuovo capitolo. L'appuntamento con il nuovo numero è atteso a breve e potrebbe celare un clamoroso colpo di scena.

Con il tempo che passa la nuova trasformazione di Vegeta sembra diventare sempre più reale piuttosto che una stimolante suggestione. Il Super Saiyan Purple, così soprannominato dalla community, è il power-up che i fan sperano di vedere per il nostro eroe durante lo scontro con Granolah, un potere in grado di rivaleggiare con gli dei della distruzione. Il Principe dei Saiyan è infatti sicuro di sé contro il potete avversario che ha messo fuori dai giochi persino Goku Ultra Istinto Perfetto, sintomo di un asso nella manica tutto da giocare.

Ad ogni modo, l'artista Andrewdb13 ha provato a unire i colori del Super Saiyan Purple su Vegeta in un'illustrazione dedicata, la stessa che potete ritrovare in calce alla notizia, che forte dello stile di Naohiro Shintani fornisce un ulteriore sguardo ad un'affascinante trasformazione e che permetterebbe finalmente al Principe dei Saiyan di recuperare quel gap con Goku.

Non ci resta dunque che attendere pochi giorni all'uscita del capitolo 74 di Dragon Ball Super per scoprire se le minacce di Vegeta non siano altro che mere provocazioni. E voi, invece, cosa ne pensate di questa illustrazione? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.