Dragon Ball Super, come apparirebbe Bardak Ultra Istinto Perfetto?

All'interno di tutto l'immaginario di Akira Toriyama, e non solo all'interno di Dragon Ball Super, la figura di Bardak ha da sempre conquistato il cuore dei lettori grazie al coraggio con il quale il padre di Goku ha fronteggiato la minaccia di Freezer ai tempi della distruzione del Pianeta Vegeta.

La sua popolarità è tale che il sensei riportò in auge il personaggio in Dragon Ball Super: Broly, riscrivendone la personalità e il carattere in una vera e propria trasformazione. Ma la sua presenza nel film non fu un caso dal momento che qualche anno più tardi, con la Saga del Sopravvissuto Granolah, Bardak è tornato in un ruolo cruciale seppur attraverso un flashback del passato.

Ad ogni modo, recentemente un artista, un certo Anz, ha reinterpretato proprio Bardak con l'Ultra Istinto Perfetto, l'iconica tecnica divina di Goku. Il risultato in questione, che potete apprezzare in calce alla notizia, ritrae dunque il Saiyan con i capelli e gli occhi argentei nonché con la caratteristica aura. Il suo lavoro è stato apprezzato dai fan, merito dell'originalità del soggetto e dell'ottima interpretazione che favorisce un interessante spunto di riflessione.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa originale fan-art, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.