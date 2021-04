Dragon Ball Super: ecco come apparirebbe Broly con lo stile di ONE PIECE e Naruto

Il primo film di Dragon Ball Super ha immediatamente riportato in auge una delle personalità più apprezzate del capolavoro di Akira Toriyama, Broly. Attraverso una sorta di remake, il franchise ha così riscritto la personalità del Super Saiyan Leggendario, svecchiata dalla retrograda e ormai superata concezione negativa del personaggio.

Il film di TOEI Animation è stato un successo al botteghino, non tanto per l'ennesimo lungometraggio con Broly, ma anche per l'ottima decisione, e chissà se con un secondo fine, di alterare la caratterizzazione di Bardak e dello stesso Super Saiyan Leggendario. La pellicola è stata talmente apprezzata che sembra che l'innovativo character design di Naohiro Shintani sia destinato ad accompagnare anche Dragon Ball Super 2, il sequel dell'anime tanto speculato.

L'artista SoldTheWorld ha recentemente condiviso su Reddit un'illustrazione che ritrae Broly con lo stile di diverse opere tra cui i famosi Naruto, L'Attacco dei Giganti e ONE PIECE. L'illustratore è tuttavia andato oltre l'immaginario anime e manga, dal momento che ha reinterpretato il personaggio anche con il tratto caratteristico di Spongebob e persino Justice League, senza dimenticare l'esilarante design de Le Superchicche.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa illustrazione, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata a questa illustrazione di Gohan con lo stile di Shintani.