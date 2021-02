Dragon Ball Super: come apparirebbe Caulifa con lo stile di DBZ?

Tra i guerrieri saiyan più promettenti ma appartenenti a un universo diverso dal settimo c'è sicuramente Caulifla. La saga del Torneo del Potere di Dragon Ball Super ha dato il giusto spazio alla giovane combattente che ha dimostrato di possedere un talento fuori dall'ordinario e un enorme potenziale latente.

Dopo la fine della saga del Torneo del Potere non abbiamo più avuto modo di scoprire quanto sia migliorata la guerriera del sesto universo al termine della competizione, tuttavia l'abile saiyan è entrata a far parte del cuore di numerosi appassionati, alcuni dei quali che l'hanno persino reinterpretata in cosplay dedicati.

Ad ogni modo, lo stile di Dragon Ball Super non ha convinto del tutto i fan, soprattutto quelli di lunga data tanto legati all'iconico stile di Z. Proprio per questo, un artista, un certo Dis, ha tentato di trasportare Caulifla nello storico prequel con lo stile caratteristico dell'epoca. L'illustrazione in questione, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, reinterpretare dunque il personaggio con un tratto artistico differente ma soprattutto con l'utilizzo di una palette di colori appartenente a Dragon Ball Z. La rappresentazione grafica ha trovato un ottimo riscontro da parte dei fan, soprattutto da quella cerchia di appassionati non del tutto convinti dal nuovo design, che hanno manifestato tutto il proprio apprezzamento con oltre 17 mila manifestazioni positive.

