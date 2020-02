Dragon Ball Super: come apparirebbe Gohan del futuro Super Saiyan God?

Dragon Ball Super è senza ombra di dubbio una delle serie del momento. Serie che è stata capace di riaccendere la fiamma della passione anche nei fan di più lunga data dell'opera creata dal maestro Akira Toriyama nel lontano 1984. Proprio tale ardore si può scorgere facendo un giro sul web e ammirando le molte fan art che vengono realizzate.

Con il manga e l'arco del Prigioniero della Pattuglia Galattica che si prepara ad entrare nel vivo, con Moro che attende trepidante l'arrivo di Goku e Vegeta, i fan chiedono a gran voce il ritorno della serie tv di Dragon Ball Super ormai ferma da un bel po' e di cui si è rimandata ulteriormente l'uscita. Ovviamente tale attesa desta preoccupazione nel cuore degli appassionati, che nel frattempo si lasciano andare a moltissime teorie su cosa il futuro della serie, cartacea e animata, può riservare.

Alcuni le espongono attraverso post testuali sui vari canali di social, mentre altri realizzando opere visuali come art work o cosplay. È il caso dell'utente di Twitter @Smartimus_Prime un artista che ha disegnato una versione di Gohan del futuro come non si è ancora mai vista: ovvero nella forma di Super Saiyan God.

Come potete vedere dal post riportato in calce all'articolo, nella descrizione Smartimus dice che il disegno ritrae Gohan del futuro che si protende verso Trunks del futuro durante un sogno di quest'ultimo, specificando anche che non sa bene come sia nata questa idea nella sua testa. Il fatto che quella sia la versione di una linea temporale alternativa di Gohan lo si capisce dalla cicatrice che ha sul viso, come dal taglio di capelli oltre che dalla tuta arancione e blu come quella del padre, Goku.

Sempre sul proprio profilo Twitter, l'artista ha anche riportato varie versioni del disegno e i concept iniziali. Te li riportiamo di seguito, in calce all'articolo.

Sembrerebbe che con gli ultimi avvenimenti del manga i fan siano tornati a sostenere a gran voce Gohan, cosa che era già accaduta alla fine di Dragon Ball Z, quando si era capito come Toriyama avesse deciso di mettere da parte il figlio di Goku in favore di questi e del suo rivale Vegeta. Negli ultimi capitoli del manga si è visto un Gohan in gran forma e questo non ha fatto altro che accrescere il sentimento di quegli appassionati che vorrebbero vederlo tornare grande e se non da protagonista, quasi.

Cosa ne pensi dell'illustrazione di Gohan Super Saiyan God? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.