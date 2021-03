Dragon Ball Super: come apparirebbe Gohan del Futuro con l'Ultra Istinto?

Uno dei personaggi che in assoluto i fan apprezzano di più all'interno dell'immaginario ideato da Akira Toriyama è Gohan del Futuro, eroe che alcuni appassionati sperano di rivedere prima o poi anche in Dragon Ball Super. Anche se questa ipotesi suona davvero assai remota, diversi artisti hanno provato invece ad immaginarlo.

Alcuni illustratori hanno già messo mani sul personaggio, interpretandolo anche nello stadio di Super Saiyan God. Dopotutto, le sue vicende in quel futuro apocalittico risuonano agli occhi dei fan come quelle di un eroe, un guerriero disposto a donare la sua vita per il bene della Terra per donarle un'ultima speranza attraverso la figura di Trunks. Per certi versi, Gohan del Futuro rappresenta quello che i fan vorrebbero da Gohan del presente che ha invece rinunciato alla battaglia per dedicarsi alla famiglia e alle sue passioni.

Ad ogni modo, un talentuoso artista, un certo leonardofrost, ha tentato di immaginare il personaggio nella forma di Ultra Istinto e con lo stile di Dragon Ball Super. La rappresentazione grafica in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, ritrae dunque il noto eroe nella forma antecedente all'Ultra Istinto Perfetto, con i capelli neri, l'aura mistica e gli occhi argentei.

E voi, invece, vorreste mai rivedere Gohan del Futuro sul piccolo o sul grande schermo? Diteci la vostra opinione a riguardo su questa illustrazione, come di consueto, nello spazio riservato ai commenti in fondo alla pagina.