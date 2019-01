Dragon Ball Super, come apparirebbe Goku Black in modalità Ultra Istinto?

È sicuramente incredibile vedere come il franchise di Dragon Ball Super si sia arricchita negli ultimi tempi grazie anche all'introduzione di nuovi nemici da affrontare e al multiverso. Tuttavia in questo scenario incredibile, i fan continuano a considerare Goku Black un valore aggiunto soprattutto memorabile per la serie!

La figura di Goku Blak è sicuramente incredibile, in possesso di tutti i poteri di Son Goku, e i fan non smettono di domandarsi come potrebbe diventare se riuscisse a raggiungere lo stadio di Ultra Istinto. Uno di questi ha voluto dare una risposta, immaginando tale personaggio. Il risultato è eccellente, come potete vedere dall'immagine in calce all'articolo.

L'artista Cɪᴇʟ☩シエル è noto per riprodurre opere fantastiche legate al mondo di Dragon Ball e questo sketch è uno della vasta collezione di lavori che potete trovare sul suo profilo Twitter (@DB_Ciel). Il fan è sicuramente riuscito a rendere onore al Goku Black in modalità Ultra Istinto. C'è da dire che la presenza di tale personaggio è uno dei motivi che hanno spinto i fan ad apprezzare il precedente arco narrativo!

Già in precedenza abbiamo avuto modo di vedere diversi lavori di Goku Black avvolto dalla potente e imponente aura che cangia dall'argento al viola al rosa. Una fusione esplosiva di colore che conferiscono una certa potenza alla figura di Goku mentre si staglia in tutta la sua altezza e guarda lo spettatore dal basso con uno sguardo truce. Molti fan sperano di poterlo ammirare nuovamente anche dietro tutto ciò ci sono solo ipotesi, ma il ritorno di Zamasu nella serie animata promozionale di Super Dragon Ball Heroes potrebbe lasciare uno spiraglio aperto.

Al momento non si sa molto, ma è probabile che Dragon Ball Super possa tornare con una nuova serie anime. In attesa di avere maggiori informazioni, fateci sapere che ne pensate di questa interpretazione di Black Goku.