Dragon Ball Super: come apparirebbe Goku con lo stile di Bleach e ONE PIECE?

Il franchise di Dragon Ball Super non è nuovo a omaggi da parte delle community a tema manga di tutto il mondo. Spesso, infatti, i fan ne approfittano per dedicare straordinarie illustrazioni agli iconici personaggi immaginati dal mitico sensei Akira Toriyama.

Mentre attendiamo di conoscere novità in merito a Dragon Ball Super 2, il quale futuro appare sempre più incerto, vi allietiamo l'attesa proponendovi alcune delle ultime epiche rappresentazioni artistiche realizzate dai fan. L'ultimo disegno in questione, realizzato da un volto conosciuto al franchise, CELL-MAN, già autore tra l'altro di un'illustrazione di Gohan in super Saiyan God, ritrae il celebre protagonista di Dragon Ball con l'iconico tratto di alcune opere famose, tra cui FullMetal Alchemist, ONE PIECE e tante altre serie.

L'omaggio in questione, ad ogni modo, è possibile ammirarlo in calce alla notizia. Questa non è la prima volta che un fan immagina i personaggi principali di una serie con il tratto stilistico di altre opere, come accaduto a Rufy appena qualche tempo fa. Ad ogni modo, la rappresentazione artistica favorisce un interessante spunto di riflessione in merito alle peculiarità del design di Goku dal punto di vista di altri autori.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa straordinaria illustrazione? Con quale stile vi piace di più il celebre saiyan? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata al nostro speciale di approfondimento sull'Ultra Istinto.