Dragon Ball Super, come apparirebbe Goku Ultra Ego?

L’ultimo power-up introdotto in Dragon Ball Super è stato l’Ultra Ego di Vegeta, un’abilità che il Principe dei Saiyan ha potuto addomestricare grazie all’addestramento con Beerus. Questa inedita trasformazione è il diretto opposto dell’Ultra Istinto di Goku, un’abilità che in linea teorica il nostro eroe non potrebbe mai apprendere.

L’abilità di Goku, infatti, fonda le sue radici sulla pace interiore, l’esatto opposto di quella di Vegeta che invece richiede vera e propria ira e una passione sfrenata per il combattimento. Nonostante il secondo punto coincida con entrambi i guerrieri Z, per quanto riguarda l’ira è un elemento che rientra perfettamente soltanto nei riguardi del Principe dei Saiyan che più del suo rivale ha mantenuto l’ardore della sua razza.

Ma come apparirebbe Goku con l’Ultra Ego? Un artista, un certo xchs, ha provato a rispondere alla domanda attraverso un’illustrazione, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, che ritrae il protagonista con i colori tipici della nuova trasformazione di Vegeta. Ovviamente, alla luce della trama presentata da Toriyama e Toyotaro, questo resta un power-up impossibile da realizzare per Goku in quanto totalmente in contrasto col suo carattere, motivo per cui questa illustrazione non può che essere estremamente suggestiva.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa fan-art? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.