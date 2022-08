Dragon Ball Super: come apparirebbe Goku con l'Ultra Ego?

Non sappiamo ancora come Toyotaro intende evolvere ulteriormente lo stadio dell'Ultra Istinto e dell'Ultra Ego in Dragon Ball Super ora che i due power-up sembrano essere stati perfezionati con la Saga di Granolah. Ad ogni modo, le due trasformazioni hanno di certo riscosso un grande apprezzamento in rete.

Dopo aver scovato a fondo nel proprio essere, finalmente Goku ha risvegliato il 'Vero Ultra Istinto', ovvero la forma apparentemente definitiva della sua tecnica divina. Per quanto riguarda il Principe dei Saiyan, invece, quest'ultimo deve ancora trovare un modo per superare i limiti dell'Ultra Ego che già in un'occasione non gli ha permesso di sferrare il colpo decisivo.

Ad ogni modo, recentemente un artista, un certo Menamezapiero, ha realizzato un'illustrazione originale che reinterpreta Goku con una forma inedita, ovvero con l'Ultra Ego di Vegeta. La rappresentazione grafica in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, ritrae dunque il celebre protagonista con i colori della tecnica della distruzione che il Principe ha appreso allenandosi con Beerus. Ovviamente si tratta di una semplice fanart dal momento che, sulla carta, il nostro eroe non potrebbe mai apprendere questa abilità.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa interpretazione originale, vi piace la creazione di Menamezapiero? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.