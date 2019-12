Dragon Ball Super: come apparirebbe Goku Ultra Istinto con lo stile di Shintani?

Le animazioni di Dragon Ball Super: Broly, ritenute molto più semplici e funzionali di quelle proposte nell'anime, sono state elogiate dalla fan base sin dal primo giorno di proiezione. A questo proposito una domanda sorge spontanea: il design di Goku Ultra Istinto, così esagerato e sontuoso, potrebbe funzionere anche con lo stile di Shintani?

Un utente ha provato a rispondere al quesito realizzando una fan art dedicata proprio alla trasformazione suprema di Goku, pubblicando poi su DeviantArt il risultato. Il ritratto di IgorGabrielMLima, visibile in calce all'articolo, attinge a piene mani dallo stile fluido e semplice dell'animatore ma non sembra riuscire a catturare pienamente la fastosità proposta dal duo Toriyama/Yamamuro.

Shintani in realtà andò molto vicino a realizzare la sua versione dell'Ultra Istinto in Dragon Ball Super: Broly. Al termine del primo scontro tra Goku e Broly infatti, ricorderete sicuramente che il primo quasi attivò il suo potere nascosto come risposta ai terribili attacchi del possente Saiyan.

E voi cosa ne dite? Quale dei due stili vi piace di più? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto inoltre, non perdete l'occasione per dare un'occhiata all'incredibile dichiarazione di Yamamuro riguardante proprio la produzione di Dragon Ball Super: Broly.