Dragon Ball Super: come apparirebbe Golden Freezer con lo stile di 'Z'?

Freezer era destinato a tornare protagonista di Dragon Ball Super, un progetto che si è infine reso realtà nelle fasi finali del precedente arco narrativo del manga. L'iconico antagonista, infatti, è pronto ancora una volta per diventare il peggior avversario di Goku e Vegeta.

Toyotaro e Toriyama, per rinnovare il volto del villain, hanno ben pensato di introdurre una nuova trasformazione che soprannomina il personaggio 'Black Freezer'. Il livello di potere di Freezer sembra drasticamente cresciuto rispetto alla sua precedente forma 'Golden', talmente tanto da permettergli di mettere fuori gioco Goku e Vegeta abilmente e con rapidità.

Nonostante la sua nuova forma, l'aspetto della versione dorata dell'antagonista continua ad essere piuttosto affascinante, motivo per cui l'artista noto come Lederle 20 ha realizzato una fan-art dedicata al villain. Il suo lavoro, tuttavia, è stato apprezzato per l'originalità dal momento che reinterpreta l'Imperatore del Male con lo stile di Dragon Ball Z. I colori vengono così virati verso una palette certamente meno lucida e moderna ma che rendono il personaggio visivamente pericoloso oltre che trattarsi di una scelta di design particolarmente azzeccata.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa rappresentazione grafica a cura di Lederle, vi piace?