Dragon Ball Super: ecco come apparirebbe Goten da adulto in una concept-art

Dragon Ball Super pare aver completamente dimenticato due dei saiyan più promettenti e persino già in grado di trasformarsi in Super Saiyan dalla tenera età, ovvero Trunks e Goten. Toyotaro e Toriyama non hanno più ricorso ai due piccoli combattenti nel corso della storia e ormai da tempo i due sembrano essere ai margini della narrazione.

Se bene o male Trunks è stato al centro della scena nella sua controparte del futuro in una saga interamente dedicata, dall'altra il piccolo Goten ha ricevuto persino meno spazio del fratello maggiore che non ha goduto di altrettanta fortuna se non un po' di screen-time nella saga del Torneo del Potere a cui ha preso parte come guerriero. Inoltre, sia Goten che Trunks sono ancora al centro del fantomatico problema dell'età, questione che gli autori non hanno ancora chiarito del tutto.

Ad ogni modo, un fan di Dragon Ball Super ha provato a rivitalizzare il figlio di minore di Goku dedicandogli una concept art, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, che ritrae l'iconico personaggio da adulto. L'artista in questione, un certo SoldTheWorld, non ha mancato di aggiungere a Goten la tuta del padre, nonché un acconciatura leggermente diversa che tuttavia mantiene tutte le somiglianze tra papà e figlio. Il saiyan, inoltre, viene ritratto come un vero e proprio combattente con una muscolatura più accentuata come quella di Goku.

Non sappiamo se il personaggio riceverà maggior spazio nella storia in futuro, magari con un time-skip o una saga dedicata, tuttavia quest'illustrazione fornisce un indizio in merito al suo possibile aspetto da adulto. E voi, invece, cosa ne pensate di questa reinterpretazione di Goten, meriterebbe più spazio nella storia? Diteci cosa ne pensate con un commento qua sotto.