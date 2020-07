Dragon Ball Super: come apparirebbe Vegeta nella realtà? un fan prova a immaginarlo

Una delle più grandi difficoltà nei riguardi dei prodotti di animazione è riuscire a riportare in chiave reale quei personaggi di immaginazione. In alcuni casi, infatti, il design è talmente peculiare da essere difficile da ricostruire. Ciononostante, un fan di Dragon Ball Super ha comunque tentato l'impossibile con Vegeta, ci sarà riuscito?

Immaginare l'iconico eroe nella realtà deve essere piuttosto difficile, anche in virtù del disastroso risultato di Dragon Ball Evolution. Eppure, con un pizzico di fantasia e tanta inventiva ci ha provato shibuz 4, un artista, tramite l'illustrazione che potete ammirare in calce alla notizia. Il risultato in questione, dunque, è estremamente particolare, nonostante il carattere arrogante dell'iconico Principe dei Saiyan riesca comunque ad emergere grazie al sottile ghigno delle labbra.

Ma a proposito di particolare rappresentazioni artistiche originali, cosa ne pensate dello scontro tra Gogeta e Vegeth dal punto di vista di un fan? Ad ogni modo, l'illustrazione ha riscosso particolare successo nelle community dedicate di Dragon Ball, complice una cura particolarmente azzeccata in relazione alla difficoltà.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa ricostruzione reale di Vegeta, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto. Se questa peculiare interpretazione non vi bastasse, allora non potete lasciarvi scappare questa fan-art che reinterpreta Goku e Vegeta da anziani.