Dragon Ball Super: come apparirebbe Vegeta SSJ Blue con lo stile di Bleach e ONE PIECE?

Non ci sono ancora certezze in merito al futuro di Dragon Ball Super, tuttavia il manga proseguirà a breve con una nuova saga mentre l'anime si arricchirà presto di un lungometraggio cinematografico atteso al debutto durante il corso del 2022. Con tanti progetti in cantiere per il franchise non può mancare il supporto della community.

Durante il 2022 è atteso inoltre il nuovo arco narrativo di Dragon Ball Super che seguirà quello della Saga del Sopravvissuto Granolah attualmente in corso di serializzazione. Prima di allora, tuttavia, è lecito aspettarsi nuovamente i riflettori puntati su Goku e Vegeta che in qualche modo si renderanno protagonisti nella diatriba contro la banda di Elec.

A tal proposito, recentemente un artista, un certo abelvera, ha reinterpretato il Super Saiyan Blue del noto Principe dei Saiyan, Vegeta, con uno stile molto diverso da quello di Akira Toriyama e Toyotaro. L'utente ha infatti ricostruito il volto del noto eroe con lo stile di opere come ONE PIECE, L'Attacco dei Giganti, Jojo e tanti altri titoli ancora. L'illustrazione in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, fornisce un interessante spunto di riflessione in merito al character design di Vegeta.

