Dragon Ball Super: come apparirebbe Vegeta con lo stile di altri celebri anime?

Gli stili di Akira Toriyama e Toyotaro sono diversi, nonostante il secondo abbia sempre preso spunto dal celebre mangaka nella realizzazione dei disegni di Dragon Ball Super. Ma cosa succede quando i personaggi dell'opera vengono illustrati con uno stile completamente diverso?

Il potenziale di Vegeta come combattente è incredibilmente elevato. Dopotutto, al contrario di Goku, moltissimi power-up sono stati raggiunti con l'allenamento intensivo e non improvvisamente. Tuttavia, stando ad una recente creazione di un fan, il potenziale del Principe dei Saiyan è davvero particolare anche con altri tratti artistici.

L'utente Abelveraart, infatti, ha recentemente realizzato un'illustrazione originale che reinterpreta Vegeta con lo stile di alcuni anime e manga famosi come l'Attacco dei Giganti, ONE PIECE, Bleach, Mob Psycho 100 e tanti altri ancora. Il risultato, che potete ammirare qua sotto, è stato molto apprezzato dalla community che ha discusso sul miglior approccio visivo e grafico del noto personaggio.

E voi, invece, con quale tratto artistico preferite di più il Principe dei Saiyan? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina. Prima di salutarvi, a tal proposito, vi suggeriamo di recuperare le ultime novità sul futuro di Dragon Ball Super che promettono interessanti progetti per il 2023.