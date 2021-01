Dragon Ball Super: ecco come apparirebbe Vegeta Super Saiyan 4 con l'Armatura Saiyan

Com'era prevedibile, soprattutto per una questione di canonicità, Akira Toriyama ha dovuto rinunciare al Super Saiyan di quarto livello in Dragon Ball Super per sostituirla con una forma inedita, il Super Saiyan God. Tuttavia, l'iconico stadio di Dragon Ball GT è ancora molto apprezzato all'interno del franchise.

Secondo gli ultimi dati che possiamo trarre dall'epopea di Toriyama e Toyotaro, il Super Saiyan 4 appare più potente del Super Saiyan God, nonostante alcune apparenti incongruenze tra la teoria e la pratica. Ad ogni modo, il quarto stadio del Super Saiyan continua ad essere una delle forme in assoluto più apprezzate dalla community, complice soprattutto un design più ricercato e vicino alla razza d'appartenenza dei guerrieri del Pianeta Vegeta.

A tal proposito, Vegeta potrebbe essere uno dei protagonisti della nuova saga in virtù del suo ruolo di Principe della razza che un tempo sterminò i Cereleani, seppur il tutto sotto l'ordine tassativo di Freezer. Chissà, dunque, che il nostro eroe non riesca a sbloccare una nuova forma del Super Saiyan, magari il tanto speculato "Purple", in virtù della sua decisione di non ricorrere all'apprendimento dell'Ultra Istinto. Un artista, in ogni caso, ha desiderato omaggiare Vegeta nello stadio di Super Saiyan 4 con l'Armatura da combattimento, tipico della razza saiyan, che va a coprire quasi del tutto la peluria che contraddistingue questa forma ad eccezione della coda. Resta evidente, invece, la capigliatura iconica che dona al Principe l'alone di un guerriero potentissimo.

Potete ammirare l'illustrazione in questione tra gli allegati in calce alla notizia. E voi, invece, cosa ne pensate di questa fan-art di Bakarott, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.