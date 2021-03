Dragon Ball Super: come apparirebbe Vegeth con i capelli rossi del Super Saiyan God?

La saga di Trunks del Futuro in Dragon Ball Super è stata accolta con un notevole entusiasmo dalla community dedita al capolavoro di Akira Toriyama. Non soltanto per il ritorno di un personaggio molto apprezzato ma anche per via del fantomatico mistero di Black Goku, un villain dalle sembianze dell'iconico protagonista.

Eppure, l'arco narrativo immaginato da Akira Toriyama ci ha riservato ben più sorprese di quante ne potessimo aspettarci. Ad un certo punto della saga, infatti, Goku e Vegeta sono costretti a fondersi ancora una volta con gli orecchini potara per tentare di sconfiggere Zamasu, lasciando campo libero a Vegeth. Nonostante l'episodio all'insegna della dinamicità, la potente fusion ha tuttavia saltato un passaggio nelle trasformazioni, ovvero quella in Super Saiyan God.

Vegeth, infatti, come Goku e Vegeta, evita direttamente quella trasformazione per raggiungere direttamente lo stadio del Super Saiyan Blue. Ma come apparirebbe l'iconica fusione con i capelli rossi? Un artista, un certo a_videl_lover, ha provato a rispondere alla domanda per noi con un'illustrazione originale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, in cui si è limitato a reinterpretare il personaggio con i caratteristici colori del Super Saiyan God.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa rappresentazione grafica, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto ma non prima di aver dato un'occhiata a Black Trunks, la versione malvagia del celebre abitante del futuro.