Dragon Ball Super: come apparirebbe Vegeth con lo stile di Shintani?

L'epopea di Dragon Ball Super attende da diverso tempo l'uscita del sequel che dovrebbe coprire per intero la saga di Molo. Tuttavia, ad oggi lo studio TOEI Animation non si è ancora sbilanciato e il misterioso seguito resta a far parte di innumerevoli voci di corridoio.

Dalle informazioni che sappiamo, Dragon Ball Super 2 dovrebbe rivedere Shintani al character design dopo il superbo lavoro compiuto in DB Super: Broly. Lui stesso, infatti, aveva già lavorato al franchise in uno speciale antecedente alla pellicola, segno che lo studio vuole puntare molto sul talento dell'artista. Il suo particolare tratto è stato emulato da numerosi fan stupiti dalla resa artistica e visiva del lungometraggio.

Un appassionato dell'opera, un certo MockyArt, ha voluto così omaggiare quella Fusion che in DB Super: Broly è stata messa ai margini al contrario di Gogeta, ovvero la fusione potara di Goku e Vegeta. Il risultato in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, fornisce vari punti di vista del personaggio come se il suo character design fosse stato realizzato da Shintani in persona. La rappresentazione grafica ha convinto numerosi fan che sperano di rivedere in questo stato e con questo stile il celebre eroe.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa interpretazione di Vegeth con lo stile del talentuoso deisgner, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.