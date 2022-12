Dragon Ball Super: come apparirebbe Vegeth in Ultra Istinto e Ultra Ego?

Le ultime vicende di Dragon Ball Super hanno portato Goku e Vegeta a fronteggiare nuove sfide, ciascuna più difficile della precedente. Per far fronte alle minacce del sequel di 'Z', Toriyama e Toyotaro hanno introdotto due nuovi power up: l'Ultra Ego e l'Ultra Istinto.

Le due tecniche divine, tanto diverse nel concetto e nell'aspetto ma quanto micidiali, hanno permesso ai due protagonisti di raggiungere un nuovo livello di forza tale da fronteggiare avversari un tempo per loro impensabili. Ma in quale modo, tuttavia, le due nuove trasformazioni possono coesistere in una fusione?

L'artista Reinald ha provato ad immaginare per Vegeth la capacità di trasformarsi sia in Ultra Ego che in Ultra Istinto in un'epica illustrazione, apprezzabile in calce alla notizia, in cui vediamo la nota fusione potara nelle due differenti forme affiancare quella base. La fan-art in questione è stata molto apprezzata dalla community dal momento che risponde alla curiosità di un paio di appassionati. Ma a proposito di Vegeth, vi siete mai chiesto quanto è forte rispetto a Goku e Vegeta?

