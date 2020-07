Dragon Ball Super: come apparirebbero Goku e Vegeta da anziani?

Un saiyan invecchia diversamente da un normale terrestre, questo è un fatto che ormai diamo per assodato. Eppure, è un bene ricordarlo, anche la mitica razza combattente è destinata a fare i conti con il tempo. A tal proposito, come apparirebbero Goku e Vegeta in un ipotetico futuro di Dragon Ball Super?

L'età di Goku e Vegeta è in parte un mistero, nonostante i due dovrebbero avere rispettivamente 43 e 48 anni stando alle spiegazioni fornite da Dragon Ball Super: Broly. Nonostante gli anni che passano, infatti, i due iconici eroi continuano ad avere un aspetto ancora potenzialmente giovane e tale è destinato a rimanere ancora per qualche dozzina di anni. Com'è stato rivelato dallo stesso Principe dei Saiyan e da Akira Toriyama, la stirpe guerriera dell'originario Pianeta Vegeta è sottoposta a un invecchiamento destinato ad arrivare in epoca più tardiva, probabilmente in un'età che va tra i 65 e 70 anni.

Ad ogni modo, recentemente, un fan ha provato a immaginare l'aspetto che Goku e Vegeta assumerebbero qualora raggiungessero quella fatidica soglia. L'illustrazione in questione, curata da merik_merino, immagina l'iconico protagonista con folti baffi mentre per il suo acerrimo rivale, invece, l'artista ha immaginato un design più simile a quello del padre.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa rappresentazione artistica, la stessa allegata in calce alla notizia? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito spazio qua sotto. Ma a proposito di illustrazioni, avete dato un'occhiata a questa fan-art dedicata al combattimento con Jiren?