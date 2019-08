Dragon Ball Super: ecco come un automobilista di Los Angeles ha omaggiato l'Universo 7!

La saga di Dragon Ball continua a ricevere omaggi di tutti i tipi, a testimonianza dell'impatto che l'opera di Akira Toriyama ha avuto sulle vite dei suoi fan. A tal proposito, su Reddit sta spopolando una foto ritraente l'Honda Civic di un automobilista americano, personalizzata in onore dei guerrieri dell'Universo 7.

L'auto, visibile nella foto in calce all'articolo, presente una targa personalizzata con la scritta "UNIVRS7", contornata da una placca in metallo ritraente la famosa citazione "I'd rather be collecting Dragon Balls". Subito sotto, è possibile notare degli stickers dedicati ai dieci partecipanti del Torneo del Potere.

L'arco narrativo della "Sopravvivenza degli Universi" è stato, secondo molti, il migliore di Dragon Ball Super. L'ultima puntata della serie si è conclusa con lo scontro tra Goku e Jiren, il formidabile guerriero dell'Universo 11 che ha costretto il Saiyan a spingersi oltre i propri limiti, permettendogli di sbloccare l'Ultra Istinto.

L'opera di Akira Toriyama è recentemente tornata sul grande schermo con Dragon Ball Super: Broly, l'ultimo film della saga dedicato al più forte Saiyan sopravvissuto alla distruzione del Pianeta Vegeta. Secondo alcune voci di corridoio, quello di Broly potrebbe essere il primo arco narrativo del sequel di Dragon Ball Super.

