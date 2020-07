Dragon Ball Super: come si è comportato Gohan nel capitolo 62?

Non è uno scontro facile quello che stanno sopportando i protagonisti di Dragon Ball Super. Molo ha messo più volte al tappeto Goku e Vegeta, minacciando l'esistenza della vita in tutta la galassia. Ormai sembra che si possa fare ben poco contro questo nemico che ha ottenuto anche una nuova trasformazione e quindi altro potere.

Dopo l'assorbimento di 73 occorso nel capitolo di Dragon Ball Super di giugno, Molo si è trasformato e ha messo subito KO Vegeta. In Dragon Ball Super 62 lo abbiamo visto affrontare il principe dei saiyan prima, poi tutti gli altri guerrieri che erano presenti nella zona. Oltre Goku, Piccolo, C-17 e C-18, nei paraggi c'era Gohan.

Anche lui è costretto a partecipare a questo scontro senza speranza, tentando di attaccare più volte Molo. Il nemico di Dragon Ball Super tuttavia non si lascia minimamente scalfire dagli attacchi del mezzo saiyan, neanche quando quest'ultimo è arrabbiato per l'attacco di Molo al padre. Gohan infatti interviene per colpire l'avversario ma questi lo mette KO con un solo attacco.

Lo scontro tra Gohan e Molo non va come aveva pensato un fan qualche mese fa. E ormai sembrano non essere rimaste molte speranze ai saiyan e al resto della popolazione della galassia di Dragon Ball Super.