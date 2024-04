Dragon Ball Super: ecco come doveva apparire C-16 da umano, in uno sketch di Toyotaro

L'uscita del capitolo 103 di Dragon Ball Super ha segnato un punto di non ritorno per Toyotaro, divenuto ormai il responsabile unico non solo dell'eredità di Toriyama, ma anche delle traiettorie future dell'opera. E proprio per omaggiare il maestro, il mangaka ha diffuso un'illustrazione sul design umano di C-16, prima che venisse trasformato in un cyborg.

L'immagine in questione (che trovate in calce all'articolo) è stata realizzata in occasione del cosiddetto “Interval Special”, ovvero la singolare guida su Dragon Ball Super che la rivista V-Jump pubblica ogni qualvolta il manga salta un'uscita mensile. E per “occupare” lo spazio lasciato vacuo dal capitolo 104 – di cui ancora non si sa né quando sarà dato alle stampe, né tanto meno su quali contenuti verteranno gli intrecci della nuova saga che andrà necessariamente ad introdurre – il mangaka ha voluto omaggiare Toriyama attraverso un'illustrazione abbastanza significativa, che non solo ci mostra l'aspetto del figlio del Dr. Gelo, ovvero Gevo, ma ne sovrappone la fisionomia a quella di C-16: le cui fattezze, come noto, sono state mutuate proprio a partire dai connotati fisico-facciali del figlio del geniale inventore.

Da qualunque prospettiva lo si osservi, qui il soldato, mostrato mentre indossa le vesti dell'Armata del Red Ribbon, appare l'immagine speculare dell'iconico essere cibernetico: l'unica differenza risiede, appunto, negli abiti, a dimostrazione di quanto lo scienziato desiderasse riportare sul corpo artificiale di C-16 le connotazioni “umaniste” che avevano contraddistinto il figlio quando era ancora in vita. Un fattore, questo, che assume una grande rilevanza simbolica, sia per il significato che l'androide numero 16 è arrivato a metabolizzare nel corso della narrazione, sia per come tale soluzione si ri-connette metaforicamente all'intera storia dei manga e degli anime.

Come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo tutte le trasformazioni di Gohan in Dragon Ball, l'androide in questione, ancor più del resto dei suoi omologhi cibernetici, ha esercitato un ruolo focale per i processi evolutivi del figlio di Goku, metaforizzandone la sublimazione di quell'eroismo virtuoso e puro che da sempre ha contraddistinto l'identità del guerriero. Al punto che se non fosse stato per la complicità emotiva instaurata precedentemente con il cyborg, destinato poi a soccombere all'ennesimo sopruso messo in atto da Cell, Gohan non avrebbe mai potuto eviscerare tutto il potenziale dei suoi ibridismi cellulari, ed incarnare l'immagine del saiyan ideale.

Ma l'illustrazione di Toyotaro non si ferma a questo livello “interno”: perché focalizzando l'attenzione sulla volontà dello scienziato di restituire a C-16 l'anima del proprio figlio scomparso, il mangaka sta richiamando in auge una connessione tra Toriyama, cioè uno dei maestri indiscussi dell'industria fumettistica nipponica, e l'opera principale del “Dio dei manga” Osamu Tezuka: ovvero Astro Boy. La cui narrazione, ispiratasi al Pinocchio di Gianni Rodari, prende le mosse proprio a partire dalla ri-creazione, da parte del Dottor Tenma/Geppetto, del proprio figlio defunto: culminata nel robot più iconico della storia dei manga e degli anime giapponesi.

