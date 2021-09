Dragon Ball Super, come funziona l'Ultra Ego? Il problema della trasformazione di Vegeta

Il capitolo 74 di Dragon Ball Super ha introdotto una nuova trasformazione, di cui finalmente conosciamo i primi dettagli. L'Ultra Ego, questo il nome della nuova forma sbloccata da Vegeta, ha sorpreso un po' tutti a causa del suo particolare design, ma non ha convinto completamente i fan a causa di un funzionamento un po' fumoso.

Secondo quanto dichiarato da Vegeta nel capitolo 75 di Dragon Ball Super, l'Ultra Ego è utilizzabile solo quando la persona che ne detiene il potere si trova nel giusto stato mentale. Al contrario dell'Ultra Istinto di Goku, che richiede un cuore calmo e l'assenza di emozioni, l'Ultra Ego pone le sue fondamenta sull'ira e la passione per il combattimento. Vegeta spiega che questa trasformazione è ottenibile solo quando i desideri di sangue e di vittoria guidano la mente dell'utilizzatore, e al contrario dell'Ultra Istinto questa forma non si basa sullo schivare i colpi, ma sul riceverli, poiché ogni volta che il corpo resiste a un colpo devastante, il potere e la rabbia crescono.

Nonostante si basi sulla pura forza, e si sia rivelato estremamente efficace nella prima fase dello scontro con Granolah, l'Ultra Ego sembra comunque avere due grandi problemi di fondo. Il primo è che richiede all'utilizzatore di subire danni, sia per essere sbloccata che per potenziare gli attacchi, e di conseguenza rischia di lasciare il corpo senza forze prima del dovuto. Il secondo, ancora più grande, è che al momento non è chiaro quale sia il suo limite e quale possa essere il potenziale nascosto.

L'Ultra Istinto di Goku, ad esempio, è una tecnica utilizzata dagli Angeli, e di conseguenza il Saiyan può sfruttare gli allenamenti di Whis per diventare più forte. Dal combattimento contro Jiren a quello con Molo, ad esempio, Goku è diventato estremamente più forte e capace, e l'Ultra Istinto si è evoluto di conseguenza. L'Ultra Ego tuttavia è una forma esclusiva di Vegeta, non esistono altri utilizzatori e non c'è un vero e proprio modo per allenarla, visto che richiede uno stato mentale a cui è impossibile attingere a meno che non si abbia di fronte un avversario intenzionato a uccidere.

Questi limiti rendono l'Ultra Ego una trasformazione inefficace, potenzialmente incredibile ma purtroppo molto fumosa e difficile da allenare. In futuro scopriremo se Vegeta troverà un modo per affinare le sue abilità o meno, ma fino ad allora la forma più affidabile resta quella del Super Saiyan Blue.