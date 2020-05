Dragon Ball Super, come guardarlo in streaming legale: si può

Dragon Ball Super è ormai concluso da diversi anni in Giappone, dopo quegli ultimi episodi di marzo 2018 che ci consentirono di guardare il finale del Torneo del Potere. L'opera ha poi proseguito con il lungometraggio Dragon Ball Super: Broly, arrivato nei cinema. Ma ci sono anche fan che preferiscono seguire la serie doppiata in italiano.

E per questi fan c'è a disposizione Boing. Il noto canale di proprietà Mediaset ha nella sua applicazione la possibilità di guardare in modo gratuito e legale gli episodi di Dragon Ball Super. Accedendo all'app sarà possibile seguire alcuni degli episodi di Dragon Ball Super che vengono caricati di settimana in settimana. Una volta caricati gli episodi più nuovi, l'applicazione di Boing cancellerà quelli vecchi, pertanto è necessario rimanere al passo e guardare le puntate una volta inserite.

Dragon Ball Super è un anime prodotto da Toei Animation e che fa da midquel a Dragon Ball. Ambientato dopo la sconfitta di Majin Bu ma prima dell'ultimo torneo in cui facemmo la conoscenza di Ub, l'anime riprende anche alcune storie provenienti dagli ultimi due lungometraggi della saga di Dragon Ball Z. Al momento non ci sono notizie per un Dragon Ball Super 2, mentre la storia prosegue nel manga disegnato da Toyotaro, alle prese con l'arco originale di Molo.